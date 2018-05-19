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Заместитель Лаврова обсудил с коллегой из Китая проблемы Восточной Азии

Политика

Договорились координировать свои действия

Москва, 19 мая 2018, 05:50 — REGNUM  Заместители министров иностранных дел России и Китая обсудили проблемы Корейского полуострова, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры между заместителем российского министра иностранных дел Игорем Моргуловым и его коллегой из Китая Кун Сюанью состоялись в Москве 18 мая в рамках Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове. Условлено наращивать работу со всеми партнерами с целью координации усилий по комплексному урегулированию проблем субрегиона в русле российско-китайских мирных инициатив», — сообщили в министерстве.

Напомним, в настоящее время проблемы Корейского полуострова широко обсуждаются на международном уровне — в преддверии саммита Северной Кореи и США, намеченному на 12 июня.

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Российско-китайские отношения
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