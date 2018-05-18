The Daily Signal: Для Конгресса пришло время исправлять свои ошибки

Максим Исаев, , 20:58 — REGNUM

Член палаты представителей США республиканец Джим Джордан считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очень много за прошедшие почти 17 месяцев своего пребывания в должности, однако конгресс не оправдал ожиданий американского народа, пишет Рэйчел дел Гуидес в статье для американского издания The Daily Signal.

«Налоги сокращены, экономика растет, безработица находится на самом низком уровне… ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) отступает, сделка с Ираном расторгнута, Северная и Южная Корея провели встречу… посольство было перемещено в Иерусалим», — заявил Джордан.

Конгрессмен предложил сравнить деятельность Трампа с теми результатами, которых удалось добиться конгрессу. Что стоящего сделал парламент помимо сокращения налогов?

«Скажите мне, что сделал конгресс и как это соответствует тем обещаниям, которые мы дали американскому народу на выборах 8 ноября 2016 года», — заявил член палаты представителей.

По словам Джордана, конгресс разочаровал народ Соединенных Штатов, отстаивая «плохую политику», к которой можно отнести его неспособность выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой, финансирование проектов, противоречащих консервативным ценностям, таких как программы планирования семьи и противостояние отмене программы медицинского страхования (Obamacare).

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«Президент … выполняет свои обещания, а мы нет. На самом деле все это сводится к тому, что нужно проявить немного больше жесткости, держать свое слово и проявить немного дисциплины», — считает парламентарий.

Конгресс Соединенных Штатов должен поддерживать политику, которая направлена на укрепление основных консервативных принципов и ценностей, включая веру, семью, свободу и верховенство закона.

«Самое первое учреждение, созданное Господом, — это не церковь или государство, а мама, папа и дети», — заявил Джордан.

Крепость института семьи в конечном итоге определяет состояние всей нашей культуры. По мнению члена палаты представителей, необходимо сосредоточиться на политике, которая поддерживала и помогала бы этому институту оставаться сильным. Если это удастся сделать, США станут сильнее.

Парламентарий также подчеркнул, что свобода и верховенство права также подвергаются нападкам в США, сославшись на то, что высокопоставленные американские чиновники стремятся подорвать консервативные взгляды граждан Соединенных Штатов.

«Вы когда-нибудь могли представить себе, что настанет тот день, когда налоговое управление Соединенных Штатов будет преследовать людей за их консервативные убеждения? Но ведь все это стало реальностью. Вы когда-нибудь думали о том, что воочию столкнетесь с ситуацией, когда высокопоставленные чиновники нашего правительства перестанут соотносить себя с американским народом?» — добавил представитель парламента.

По мнению Джордана, рядовые американцы должны быть обеспокоены системой двойных стандартов, укоренившейся в правосудии США, которую можно увидеть на примере расследования предполагаемого сговора между Трампом и Россией в ходе избирательной кампании 2016 года.

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«Сегодня всем известно, что ФБР взяло некий документ, составленный оппозицией, привело его в порядок и выдало за информацию, полученную законным путем. Затем все это тайком было направлено в суд, чтобы получить секретный ордер и организовать слежку за американским гражданином, имеющим отношение к избирательной кампании противоположной стороны. Однако они забыли сказать суду, кто заплатил за создание исходного документа», — заявил Джордон.

«Если вас зовут Клинтон, Коми, Линч или Лернер, к вам будут относиться по-другому, не как к обычным гражданам. В этой стране такое не пройдет», — отметил парламентарий, имея в виду бывшего кандидата в президенты США и госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшего генерального прокурора Лоретту Линч.

Джордан считает, что его коллеги должны сдержать свои обещания и переломить сложившуюся ситуацию. «Наши обязанности и стоящий перед нами вызов заключаются в том, чтобы в первую очередь встать на защиту тех принципов, которые делают нас особенными», — заключил конгрессмен.