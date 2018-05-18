Пятница, 18 Мая 2018 года
20:23:26 МСК

Узбекистан и США активизируют сотрудничество внешнеполитических ведомств

Политика

Глава Госдепа Майкл Помпео встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Вашингтон, 18 мая 2018, 19:49 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Государственный департамент США и встретился с его главой Майклом Помпео, сообщили 17 мая в пресс-службе узекистанского лидера.

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества, а также активизацию связей между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Мирзиёев посетил Пентагон и Капитолий. В рамках визита президента Узбекистана в США стороны подписал пятилетний план военного сотрудничества. 16 мая глава республики встретился с президентом США Дональдом Трампом, который охарактеризовал отношения между странами как стратегические.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Смитсоносовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить