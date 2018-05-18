ЕС пытается сорвать амбициозные планы Китая в отношении Европы?

Пекин, , 17:57 — REGNUM По словам дипломатических наблюдателей, Европейский союз стремится продвигать планы по расширению связей между Европой и Азией в качестве одного из способов противодействия амбициозной программе Китая по развитию торговли и инфраструктуры, более известной под названием «Один пояс, один путь», сообщает международное издание South China Monitoring Post.

В Брюсселе все больше растет озабоченность по поводу отсутствия прозрачности вокруг проекта китайского президента Си Цзиньпина, который, как полагают многие европейские эксперты, Китай использует для расширения своего геополитического влияния в регионе.

В феврале Европейская комиссия опубликовала документ, в котором она фактически запрашивает мнение стран-членов относительно плана по развитию транспортных соединений Европа — Азия, который должен быть принят Комиссией в июле, а Европейским Советом — в октябре. Чуть позднее план будет представлен на 12-м саммите форума «Азия — Европа» (АСЕМ) в Брюсселе.

На встрече в Пекине в прошлом месяце 27 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, осудили китайскую инициативу «Один пояс, один путь» как препятствующую свободной торговле и несправедливо создающую преимущества для китайских компаний.

Старший научный сотрудник нидерландского Института международных отношений Франс-Поль ван дер Путтен пояснил, что обнародование плана ЕС по соединению Европы и Азии призвано дать Пекину понять, что китайская инициатива не является единственным вариантом межрегионального развития.

«ЕС крайне недоволен тем, что многие страны Азии и Восточной Европы, похоже, всерьез рассматривают Китай в качестве основного источника инвестиций в региональную интеграцию, в то время как, по мнению Брюсселя, он сам является гораздо более крупным актором в этом отношении», — отмечает эксперт.

Источник из министерства иностранных дел Германии подчеркнул, что китайская инициатива должна соответствовать международным стандартам как минимум в сфере охраны окружающей среды и труда, добавив, что в ФРГ существуют опасения также и по поводу отсутствия справедливого и транспарентного процесса госзакупок.

Помимо недовольства на национальном уровне по поводу усиления влияния Китая в южных и восточных регионах Европы за счет разработки энергетических и инфраструктурных проектов, многие европейские компании стали жаловаться на то, что они фактически остались «за бортом» проектов, осуществляющихся в рамках концепции «Один пояс, один путь».

Ассоциация европейских международных подрядчиков, базирующаяся в Германии, заявила, что китайцы намеренно и последовательно не оставляли шансов местным строительным компаниям для участия в инфраструктурных проектах.

Теперь же в рамках своего альтернативного плана налаживания транспортных связей между Европой и Азией ЕС планирует предоставить крупным европейским экономикам возможность диверсифицировать свои торговые связи, которые стали слишком зависимыми от Китая, отмечает глава Азиатской программы Совета по международным отношениям Германии Бернт Бергер.

Пока план ЕС все еще находится на стадии разработки и основные дебаты, по словам эксперта, начнутся как раз в октябре, когда речь напрямую зайдет о финансовом национальном вкладе стран-членов. Однако еще более деликатными обещают быть дискуссии по вопросам безопасности, к примеру, если Брюссель попытается согласовать планы транспортного сообщения с Индией, Австралией, США и Японией.