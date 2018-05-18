Либералы подают в суд на госбезопасность Литвы

Вильнюс, , 16:34 — REGNUM В Литве продолжается коррупционно-политический скандал вокруг подозрений в фактическом подчинении страны олигархическим кругам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая. После разглашения очередной порции тайно собранной за десять лет информации руководство Саюдиса либералов заявило, что доверяет члену сейма Виталиюсу Гайлюсу и европарламентарию Пятрасу Ауштрявичюсу, которые в документе ДГБ упоминаются как политики, связанные с концерном MG Baltic. Оба они остаются в рядах либералов.

Правление партии решило обратиться в суд относительно утверждений ДГБ, которые, по словам лидера либералов Еугениюса Гентвиласа, «унижают партию».

«Обращение в суд будет подготовлено после консультаций с адвокатами», — сказал после заседания правления движения либералов Гентвилас, сообщает LRT.

В опубликованном документе ДГБ утверждается, что Саюдис либералов — это контролируемая MG Baltic партия, и что концерн выбирал председателя партии. Также в нём говорится, что концерн называл Гайлюса подходящим лицом и в мае 2016 года после задержания Элигиюса Масюлиса MG Baltiс стремился, чтобы председателем либералов стал именно Гайлюс. Кроме того, согласно документу ДГБ, Ауштрявичюс более 10 лет назад, когда после раскола либерал-центристов было учрежден Саюдис либералов, стал ставленником MG Baltic на должности председателя новой партии.

Оба политика отрицают всё, что изложено в документе ДГБ.

Правление пришло к заключению, что доверяет Гайлюсу и Ауштрявичюсу, они остаются членами партии, а Ауштрявичюс — кандидатом партии на президентских выборах.

Гентвилас сообщил, что правление выслушало объяснения обоих политиков, что состоялась дискуссия об утверждениях, изложенных в документе ДГБ. Ранее председатель партии уже заявлял, что сомневается в выводах госбезопасности.