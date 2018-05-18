Губернатор Приамурья Козлов утвержден главой Минвостокразвития

Москва, , 14:27 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока в новом правительстве РФ возглавит губернатор Амурской области Александр Козлов. В рейтинге влияния глав российских регионов, согласно аналитическому докладу АПЭК, Козлов занимает последнее место, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александру Козлову 37 лет, он родился 2 января 1981 года на Сахалине. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2007 год работал на различных должностях в ООО «Амурский уголь» в г. Райчихинске.

В 2007 году занял пост директора филиала «Русский уголь» в г. Гуково, далее был директором филиала «Русского угля» в Благовещенске, затем — опять Райчихинск, но уже в должности генерального директора ООО «Амурский уголь».

В 2011 году Козлов стал первым замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ в Амурской области, позже занял должность министра.

В сентябре 2014 года Александр Козлов одержал победу на выборах, заняв пост мэра столица Амурской области — Благовещенска.

А в марте 2015 года, сразу после того как губернатор Амурской области Олег Кожемяко «ушёл» на Сахалин, был указом президента назначен врио губернатора региона.

25 сентября 2015 года Александр Козлов приступил к исполнению обязанностей губернатора Приамурья уже без приставки «врио».

Козлов женат, воспитывает дочь.

Согласно декларации о доходах, Александр Козлов в 2017 году стал самым «бедным» главой региона среди своих дальневосточных коллег, его годовой доход составил всего 2,3 млн рублей.

А согласно аналитическому докладу АПЭК за апрель 2018 года, он занял самую последнюю строчку в рейтинге влияния глав субъектов РФ, ухудшив свой мартовский результат, где он занимал 84 место из 85.

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Чем займётся экс-глава Минвосткразвития Александр Галушка — неизвестно. В списке министров, который Дмитрий Медведев озвучил главе государства Владимиру Путину, его фамилии не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава российского правительства Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину сформированный новый кабмин. Вопреки прогнозам дальневосточников, Минвостокразвития сохранило право на жизнь, но сменило министра.