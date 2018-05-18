Захар Прилепин поспорил о «кухарках, управляющих государством»

Москва, , 14:00 — REGNUM Руководители российских министерств будут подготовлены и полны жизненной энергии, считает депутат ГД РФ Александр Сидякин («Единая Россия»). Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя состав будущего правительства.

«Мы ждём конкретных персоналий, с которыми будем работать и в законотворческом процессе, и в бюджетном, — сказал депутат. — Много чего предстоит сделать. Есть майский указ президента — его надо выполнять».

Кроме того, парламентарий отпустил довольно странное замечание, что «тезис о том, что кухарка управляет государством, который был в своё время озвучен, никто не отменял».

«Если кухарки будут стоять во главе министерств, значит, и соответствующее развитие будет у нас, — заверил депутат. — Я уверен, что люди, которые придут в руководство министерств, будут подготовлены и полны жизненной энергии».

С ним категорически не согласился писатель Захар Прилепин.

«Я уже 25 лет слышу фразу, которую приписывают Ленину, что кухарка может управлять государством, — признался писатель. — Он этого не говорил, он говорил полностью противоположное. Он как раз говорил, что кухарка не может управлять государством».

Что касается правительства, то Прилепина, по его собственным словам, больше всего волнует внешняя политика и культура.

«Насколько я знаю, два человека, которые этим занимаются, несмотря на то, что первый очень устал, а ко второму есть вопросы, они оба остаются, и для меня это предмет радости, — сказал Прилепин. — Грустно, что не хватает людей левого толка. Я хотел бы увидеть в правительстве людей типа Сергея Глазьева или Михаила Делягина».

Напомним, что Владимир Ленин в своей работе «Удержат ли большевики государственную власть» действительно не утверждал, что будто кухарка способна управлять государством.

«Мы не утописты, — писал Ленин. — Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Также отметим, что сегодня, 18 мая, Владимир Путин должен принять решение о новом составе российского правительства.