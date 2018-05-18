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Организаторы отмененных митингов «должны нести расход за власть»

Политика

Внесен законопроект, который обяжет организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия

Москва, 18 мая 2018, 13:06 — REGNUM  Закон об отказах проводить публичные мероприятия должен возложить на организаторов бремя муниципальных расходов, связанных с сопровождением отменённых акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее чем за один день.

«Здесь надо искать какой-то компромисс, какую-то середину, чтобы если вы заявляете мероприятие и его не проводите, вы хотя бы оплачивали те расходы, которые понес город за организацию безопасности и сопровождения», — заявил Смирнов.

По его словам, законопроект коснётся, прежде всего, общественно-политических мероприятий, однако это объясняется простыми причинами финансового характера.

«Если вы проводите публичное мероприятие, это требует организацию безопасности, площадки. Если я провожу какой-нибудь фестиваль народного творчества, с меня муниципалитет просит деньги и говорит, что вы должны оплатить туалеты, вы должны оплатить пожарную, скорую, которая тут дежурит, потому что у вас полукоммерческое мероприятие — вы собираетесь продвигать свои продукты», — указал Смирнов.

«Но если я заявляю политическое мероприятие и говорю, что на нём будет 10 тыс. человек, мне на это дают разрешение, а потом никто на него не приходит, потому что я за день до этого отменил — все коммунальные службы, силовики, неотложка под это дело всё равно мобилизована, тем более в выходные дни. И соответственно, город несёт убытки. А такие мероприятия я могу заявлять хоть каждый день», — пояснил он.

Ранее депутаты Госдумы Алена Аршинова, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов внесли в Госдуму законопроект, который обяжет организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее чем за один день. Авторы указали на то, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.

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