Законопроект об увеличении срока полномочий президента РФ внесен в Госдуму

Москва, , 12:59 — REGNUM Законопроект о президентском сроке внесло в Госдуму заксобрание Чечни, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Ранее данная инициатива была озвучена республиканским лидером Рамзаном Кадыровым. Предлагается прописать, что одно лицо может занимать пост президента РФ три срока подряд.

Сейчас Конституция позволяет одному лицу занимать высший государственный пост не более двух раз. В связи с этим нынешний президентский срок должен стать для Владимира Путина последним.