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Законопроект об увеличении срока полномочий президента РФ внесен в Госдуму

Политика

Ранее предложение озвучивалось главой Чечни

Законопроект об увеличении срока полномочий президента РФ внесен в Госдуму
Андрей Рябушкин. Сидение царя Михаила Фёдоровича с боярами в его государевой комнате. 1893

Москва, 18 мая 2018, 12:59 — REGNUM  Законопроект о президентском сроке внесло в Госдуму заксобрание Чечни, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Ранее данная инициатива была озвучена республиканским лидером Рамзаном Кадыровым. Предлагается прописать, что одно лицо может занимать пост президента РФ три срока подряд.

Сейчас Конституция позволяет одному лицу занимать высший государственный пост не более двух раз. В связи с этим нынешний президентский срок должен стать для Владимира Путина последним.

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Государственная дума РФ VII созыва
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