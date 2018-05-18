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Песков рассказал о незаконно находящихся в Сирии иностранных войсках

Политика

Россия находиться в Сирии по обращению Башара Асада, напомнил Песков

Песков рассказал о незаконно находящихся в Сирии иностранных войсках
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 18 мая 2018, 12:49 — REGNUM  В Сирии находятся представители вооруженных сил нескольких государств, которые юридически не имеют оснований там находиться, заявил 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия находится в Сирии по обращению главы государства Башара Асада и имеет все легитимные основания для этого.

«Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии», — заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 17 мая Путин во время встречи с Асадом заявил, что иностранные войска, который находятся в Сирии, должны будут покинуть Арабскую Республику.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Иностранные войска должны будут покинуть Сирию

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Война в Сирии
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