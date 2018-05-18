Закон о клевете «может вызвать рост анонимных информационных вбросов»

Москва, , 12:40 — REGNUM Закон о наказании за неисполнение решения суда о прекращении распространения клеветнических материалов давно назрел, однако чрезмерно жёсткие санкции за распространение непроверенной информации в интернете могут лишь усугубить ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

В Госдуму внесён законопроект о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения недостоверной информации.

«Закон достаточно актуален, но к нему надо подходить всегда осторожно», — заявил Смирнов.

В настоящее время информационное пространство стало совершенно открытым, и любой человек может лично и на очень большую аудиторию выложить любую информацию — ложную, достоверную, порочащую, непорочащую, условно порочащую на других людей, на другие организации, подчеркнул политолог.

«Даже если потом решение суда требует аннулировать это и признает, что это ложь, фактически невозможно зачистить социальные сети от компроматов, и бороться с недостоверной информацией в социальных сетях и в открытом публичном пространстве невозможно», — говорит он.

«В связи с этим все, кто публикуют какую-либо информацию, должны понимать, что это выстрел, который затем невозможно вернуть и невозможно потом прекратить. Для них это ответственный шаг, они должны понимать, что если информацию они выложили, то они могут быть наказаны», — подчеркнул Смирнов.

С другой стороны, подобные меры не должны стать чрезмерными, поскольку они легко могут поспособствовать распространению информации в форме анонимных вбросов информации, продолжил политолог.

«Здесь нельзя перегнуть палку, поскольку введение цензуры тоже невозможно. Если вы запрещаете людям публиковать недостоверную информацию, потому что у них нет серьёзных доказательств, которые, допустим, могут быть рассмотрены судом, то эти же люди могут публиковать эту же информацию, а может ещё более приукрашенную и недостоверную в качестве анонимов — и уже это будет остановить невозможно», — добавил эксперт.

Проект закона о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации ранее был внесён в Госдуму по инициативе депутатов Сергея Боярского, Михаила Емельянова, Дмитрия Вяткина и Александра Грибова. Законопроектом будут внесены поправки в 315 статью Уголовного кодекса РФ.