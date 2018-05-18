На выборах губернатора Подмосковья разрешат голосовать за пределами области

Красногорск, , 12:01 — REGNUM Изменения в закон о выборах губернатора Московской области продиктованы задачей сделать выборы максимально удобными для самих избирателей. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), комментируя внесённые изменения в закон «О выборах губернатора Московской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Речь идёт о возможности голосования жителей Подмосковья за пределами области с помощью механизма «Мобильный избиратель».

«Несмотря на то, что выборы губернатора проходят традиционно в воскресенье, многие жители в этот день, пользуясь выходным, часто находятся в Москве. И со стороны властей было бы неправильным ставить их перед выбором: успеть ли в выходной переделать накопившиеся за неделю дела или выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать, раз есть возможность это совместить. Это не только элементарно удобно, но и шаг навстречу прогрессу — если мы живём во время повышенной мобильности людей, то и выборы у нас должны быть мобильными», — подчеркнул Брынцалов.

Председатель Мособлдумы отметил, что подобная практика голосования уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Так, механизм «Мобильный избиратель» был задействован на выборах глав субъектов и депутатов заксобраний в сентябре 2017 года в 20 регионах, а также на прошедших выборах президента Российской Федерации.

«Не думаю, что это сильно осложнит работу избиркомов, к тому же подобная практика уже была и себя полностью оправдала», — подчеркнул он.

Отметим, Мособлдума внесла изменения в закон «О выборах губернатора Московской области», согласно которым жители Подмосковья, которые в день выборов губернатора не будут находиться в области, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока речь идёт о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты, Центральный телеграф.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный закон приняли депутаты столичного парламента: Мосгоризбирком наделили правом создавать избирательные участки за пределами Москвы, и на выборах мэра столицы москвичи смогут голосовать по месту нахождения. Ещё одним нововведением на выборах мэра столицы стало увеличение числа доверенных лиц кандидата, а также право назначать наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова написала заявление о сложении своих полномочий. Как говорится в копии документа от 17 мая, глава ИКМО просит прекратить свои полномочия члена Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса с 21 мая 2018 года.

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