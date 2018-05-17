Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города

Москва, , 14:26 — REGNUM Мосгоризбирком наделили правом создавать избирательные участки за пределами территории Москвы, и на выборах мэра столицы москвичи смогут голосовать по месту нахождения. Об этом заявил председатель Московской областной думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Он отметил, что такое нововведение стало возможным благодаря мехаизму «мобильного избирателя», который был успешно опробован на выборах президента России. Данный механизм позволяет избирателям голосовать по месту их фактического нахождения.

«Ни для кого не секрет, что начало сентября — активный дачный период, и многие жители столицы в день голосования будут находиться за городом, на своих дачных участках. Именно их мы и относим к категории «мобильных избирателей». Следует отметить, что все процедуры, относящиеся к гласности выборов, и, в особенности, наблюдение за ходом голосования будут действовать на таких избирательных участках в полной мере, так как в этой части все положения избирательного законодательства остаются неизменными», — подчеркнул Шапошников.

Отметим, соответствующий законопроект был внесён в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным 14 мая. Законопроект позволяет создавать временные участки за пределами города на выборах мэра Москвы. Поправки должны вступить в силу до выборов главы столицы 9 сентября.

«Наблюдение за ходом голосования на «загородных» избирательных участках должно быть таким же, как и в Москве. В том числе, это касается и присутствия наблюдателей от Общественной палаты города Москвы и в целом работы Общественного штаба по наблюдению за выборами, который на выборах в Москве неоднократно доказал свою эффективную работу», — подчеркнул Шапошников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин отметил, что в соответствии с законом выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года — в самое «дачное» воскресенье осени. При это на встречах с жителями он часто получал жалобы, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо «игнорировать свой гражданский долг».

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