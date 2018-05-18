Санкции США против «Хезболлы» скажутся на ситуации в Ливане

Бейрут, , 11:31 — REGNUM Недавние санкции США против ливанской шиитской военизированной партии «Хезболла» затрудняют возможность быстрого формирования правительства в Бейруте, сообщает агентство Prensa Latina 18 мая.

На парламентских выборах 6 мая преимущество получила коалиция «Ось сопротивления», куда вошли «Хезболла» и ее союзники. Они получили 67 мест из 128.

Без «Хезболлы» существование правительства не возможно, считают многие эксперты. Именно эта организация с ее военизированным крылом противостоит гегемонистическим устремлениям Израиля. Профессоры Хилаль Хашан и Сами Надер полагают, что без участия «Партии Аллаха» в правительстве Ливан превратится в поле внутреннего вооруженного конфликта, которым воспользуется Тель-Авив для вторжения и оккупации враждебного государства.

Надер сомневается, что правительство Ливана может быть сформировано в короткие сроки, поскольку имеются внутренние политические различия и борьба за власть, ведущаяся в регионе. Сами Надер предсказывает, что действующий кабинет будет стремиться управлять конфликтом с «Хезболлой», вызванным соперничеством между двумя региональными противниками — Саудовской Аравией и Ираном.

Саудовские власти обвиняют движение исламского сопротивления Ливана в запуске ракет с территории Йемена против Эр-Рияда, но ни власти Ливана, ни «Хезболла» это не подтверждают. Движение исламского сопротивления родилось в 1982 году при поддержке Ирана для борьбы с израильскими войсками, оккупировавшими Ливан.

Его последняя война с Израилем состоялась в 2006 году, в ходе которой движение нанесло поражение режиму Тель-Авива. С тех пор «Хезболла» укрепила свои позиции, и кульминацией стала поддержка ливанского народа на недавних выборах в парламент.

Однако предпринятые США и поддержанные Саудовской Аравией и ее союзниками в Персидском заливе меры усложняют ситуацию. Генеральный секретарь партии Хасан Насралла и его заместитель Наим Кассем подвергаются санкциям наряду с Мохаммадом Язбеком, Хусейном аль-Халилом и Ибрагимом аль-Амином, которых Вашингтон считает близкими к «Хезболле» фигурами.

На данный момент правительство никак не реагирует на санкции, но, без сомнения, реакция должна последовать. Меры против «Хезболлы» определенным образом затрагивают государственную власть Ливана, и страна ощутит последствия решения Белого дома.

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