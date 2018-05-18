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Лукашенко: Отношения между Белоруссией и Эквадором должны быть пересмотрены

Политика

Лидер Белоруссии призвал делать акцент на увеличении товарооборота

Минск, 18 мая 2018, 11:30 — REGNUM  Отношения Белоруссии и Эквадора должны подвергнуться ревизии, заявил белорусский лидер АлександрЛукашенко в ходе встречи с главой МИД Эквадора МариейФернандойЭспиносойГарсес, сообщает 18 мая БЕЛТА.

По его словам, у обеих республик хорошие отношения, однако в свете последних политических реформ в Эквадоре план сотрудничества должен быть пересмотрен. Основой для нового партнерства должны стать торгово-экономические отношения: повышение товарооборота и диверсификация экспорта и импорта.

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Напомним, в 2017 году товарооборот между Белоруссией и Эквадором вырос на 90,5% благодаря росту импорта товаров из Эквадора на 143,2%. В основном, латиноамериканская республика торгует бананами и цветами.

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