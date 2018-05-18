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Дональд Трамп намерен размещать мексиканских детей на военных базах

Политика

Демократы из Конгресса заявили, что не допустят подобной жестокой меры

Дональд Трамп намерен размещать мексиканских детей на военных базах
Колючая проволока

Вашингтон, 18 мая 2018, 09:04 — REGNUM  Конгрессмен от «Демократической партии» Джерри Коннолли заявил 17 мая, что представит проект о блокировании плана президента США Дональда Трампа использовать военные базы для детей задержанных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Коннолли пояснил, что это будет поправка к закону о национальной обороне (NDAA), которая защитит несовершеннолетних, не имеющих права на проживание в США, чьи родители были задержаны как нелегальные мигранты.

«Мое предложение состоит в том, чтобы избежать этой постыдной и жестокой меры администрации Трампа, которая пытается удержать детей от своих родителей на военных базах», — сказал конгрессмен.

Днем ранее газета The Hill написала о том, что Пентагон направил письмо должностным лицам Департамента здравоохранения и социальных служб с поручением посетить четыре военных объекта, чтобы выяснить, подходят ли они для размещения детей нелегальных мигрантов из Мексики. Практика размещения детей на военных объектах применялась и при предыдущей администрации Белого дома.

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Американо-мексиканские отношения
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