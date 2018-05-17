На белгородского депутата завели дело о мошенничестве

Алексеевка, Белгородская область, , 19:57 — REGNUM В Белгородской области преподаватель центра подготовки водителей и по совместительству депутат земского собрания подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Подозреваемый является депутатом земского собрания одного из сельских поселений Алексеевского района. Работает он преподавателем по подготовке водителей транспортных средств категории «В».

В конце апреля одна из его учениц не сдала квалификационные экзамены в РЭО ОМВД России по Алексеевскому району и городу Алексеевке. Тогда преподаватель предложил ей помощь, которую оценил в 15 тысяч рублей. При этом мужчина знал, что у него нет таких полномочий, которые помогли бы его ученице пройти экзамен. 8 мая преподаватель получил деньги от женщины. Полученной суммой он «распорядился по своему усмотрению», после чего его задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.