Между Челябинском и Ташкентом планируют запустить авиасообщение

Ташкент, , 18:40 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились сформировать рабочую группу, которая займется вопросом запуска прямого авиасообщения между городами, сообщили 16 мая в пресс-службе главы российского региона.

В ходе переговоров стороны обсудили также создание совместного предприятия по выпуску башенных кранов, совместное использование рельсов компании «Мечел», поставку металлоконструкций из Челябинской области, экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 19 мая в Узбекистане проходят Дни Челябинской области, в рамках которых запланировано 25 мероприятий. В состав российской делегации вошли представители органов государственной власти и предприниматели.

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