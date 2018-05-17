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Между Челябинском и Ташкентом планируют запустить авиасообщение

Политика

Полеты могут возобновить с 1 июля

Ташкент, 17 мая 2018, 18:40 — REGNUM  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились сформировать рабочую группу, которая займется вопросом запуска прямого авиасообщения между городами, сообщили 16 мая в пресс-службе главы российского региона.

В ходе переговоров стороны обсудили также создание совместного предприятия по выпуску башенных кранов, совместное использование рельсов компании «Мечел», поставку металлоконструкций из Челябинской области, экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 19 мая в Узбекистане проходят Дни Челябинской области, в рамках которых запланировано 25 мероприятий. В состав российской делегации вошли представители органов государственной власти и предприниматели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане стартовали Дни Челябинской области

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Политическая жизнь Узбекистана
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