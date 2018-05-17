Узбекистан планирует начать геологоразведку в Афганистане

Ташкент, , 16:52 — REGNUM Ташкент и Кабул планируют подписать меморандум о проведении геологоразведочных работ на перспективных месторождениях газа Джума и Бушакурт в Афганистане, сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на исполняющую обязанности министра шахт и нефти исламской республики Наргису Нихан.

Территория с месторождениями расположена на границе с Таджикистаном, который выявил на своей территории в этом районе большие запасы газа. Афганистан оценивает свою часть месторождения в объеме 28 млрд кубометров газа.

Напомним, за последний год Афганистан и Узбекистан заметно сблизились как в плане развития торгово-экономических отношений, так и в плане совместных инфраструктурных проектов. В частности, стороны намерены построить газопровод в Афганистане из Шибаргана в Мазари-Шариф протяженностью 94 км.

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