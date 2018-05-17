Кто стал наблюдателем в ЕАЭС: Молдавия или Додон?

Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Президент Молдавии, социалист Игорь Додон и фактическое руководство республики, связанное с правящей Демпартией, продолжают полемику о том, можно ли считать законным получение Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как передает корреспондент ИА REGNUM, председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом и правительством, в противном случае они недействительны.

Канду добавил, что ни парламент, ни правительство не подавали заявки в Евразийский экономический союз и не просили о предоставлении какого-либо статуса, а значит, заявления Додона на этот счет ничего не значат. «В этих условиях Игорь Додон и Партия социалистов — это те, кто получили статус наблюдателя, а категорически не государство Республика Молдова. Наша страна полностью привержена сотрудничеству с Европейским союзом, а европейский путь является единственным стратегическим направлением развития страны», — заявил спикер.

Он отметил, что именно поэтому власти инициировали внесение «европейского вектора» в конституцию в качестве единственно возможного для страны. «Ни Игорь Додон, ни другой чиновник не может без поддержки парламента принять решение об изменении курса Республики Молдова», — добавил Канду.

Президент Додон в свою очередь уверен, что действовал в рамках конституции и законодательства, согласно которым глава государства имеет право заключать договоры в сфере внешней политики. «Если кому-то что-то не нравится, это не значит, что они имеют право давать этому оценку. Оценки могут давать граждане страны», — сказал он.

Додон призвал власти страны к «сотрудничеству», добавив, что после парламентских выборов в конце этого года нынешнее руководством страны станет «наблюдателем из оппозиции» за новой «промолдавской» властью.

Напомним, власти Молдавии считают, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, полученный президентом Игорем Додоном 14 мая на саммите в Сочи, не имеет юридической силы. Как заявил пресс-секретарь правящей Демпартии Виталий Гамурарь, Додон выступал в Сочи как частное лицо, поскольку не имел никакого мандата от правительства и парламента. «Ни одно решение относительно участия в международных организациях не может быть принято без согласия парламента и правительства. Президент страны не уполномочен принимать такие решения», — добавил Гамурарь.

Президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года.

Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.

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