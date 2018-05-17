Бывший премьер-министр Испании Сапатеро вступился за Венесуэлу

Мадрид, , 15:48 — REGNUM Бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отправляется 17 мая в Венесуэлу в качестве независимого наблюдателя на выборах, сообщает портал Noticia al Dia со ссылкой на заявление французского политика Жан-Пьера Беля.

Бывший председатель французского Сената Бель отметил, что ситуация в Венесуэле является очень серьезной и требует большой ответственности. Он подчеркнул, что Сапатеро будет действовать независимом образом, установив контакт с различными политическими силами, с которыми проведет встречу за день до выборов.

Напомним, выборы в Венесуэле пройдут 20 мая. Каракас обращался к Европейскому союзу с просьбой назначить Сапатеро наблюдателем на выборах. Бывший премьер-министр неоднократно был критикуем действующим правительством Испании за диалог с Каракасом. В апреле Сапатеро вызвался выступить гарантом прозрачности выборов.

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