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В Казахстане 82 чиновника украли более $3 млрд

Политика

В 2017 году в республике было зарегистрировано 2 тыс. коррупционных преступления

Астана, 17 мая 2018, 15:22 — REGNUM  В Казахстане разыскиваются 82 должностных лица, которые нанесли ущерб государству в размере 1,1 трлн тенге ($3,36 млрд), сообщает 17 мая «Казинформ» со ссылкой на председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

По его словам, 55 человек находятся за границей. Все они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, создании преступных групп и хищении денег.

Напомним, по данным агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, в 2017 году в республике было зарегистрировано 2 тыс. коррупционных преступлений, а также задержаны 38 чиновников, в том числе 12 за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют расширить перечень коррупционных преступлений

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Коррупция и борьба с ней
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