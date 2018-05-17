В Казахстане 82 чиновника украли более $3 млрд

Астана, , 15:22 — REGNUM В Казахстане разыскиваются 82 должностных лица, которые нанесли ущерб государству в размере 1,1 трлн тенге ($3,36 млрд), сообщает 17 мая «Казинформ» со ссылкой на председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

По его словам, 55 человек находятся за границей. Все они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, создании преступных групп и хищении денег.

Напомним, по данным агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, в 2017 году в республике было зарегистрировано 2 тыс. коррупционных преступлений, а также задержаны 38 чиновников, в том числе 12 за рубежом.

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