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Дания выведет свой спецназ из Ирака

Политика

МИД Дании заявил о возможности возвращения солдат домой с сегодняшнего дня

Копенгаген, 17 мая 2018, 15:09 — REGNUM  Дания выводит свои войска специального назначения из Ирака, пишет французская газета Le Figaro 17 мая.

«Мы находимся в той точке, с которой можем начать возвращение на родину наших спецназовцев. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не контролирует важные территории в Ираке, — заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Отряд войск специального назначения Дании в несколько десятков человек находился на территории Ирака в составе международной антитеррористической коалиции. Власти Ирака заявили о победе над террористами в декабре 2017 года.

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