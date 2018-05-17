Дания выведет свой спецназ из Ирака

Копенгаген, , 15:09 — REGNUM Дания выводит свои войска специального назначения из Ирака, пишет французская газета Le Figaro 17 мая.

«Мы находимся в той точке, с которой можем начать возвращение на родину наших спецназовцев. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не контролирует важные территории в Ираке, — заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Отряд войск специального назначения Дании в несколько десятков человек находился на территории Ирака в составе международной антитеррористической коалиции. Власти Ирака заявили о победе над террористами в декабре 2017 года.