Жительницу Франции осудили за отказ снять никаб

Париж, , 14:55 — REGNUM Во Франции суд приговорил женщину к трем месяцам лишения свободы за отказ снять никаб, сообщает 17 мая BNL News.

По данным издания, данное решение суда привело к большому возмущению в мусульманской общине Франции.

Никаб — закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Напомним, ранее в Европейский суд обратились две мусульманки из Франции и Бельгии, одна из которых была уволена за отказ снимать платок во время общения с клиентами, вторая — за ношения хиджаба.

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