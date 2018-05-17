Четверг, 17 Мая 2018 года
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Жительницу Франции осудили за отказ снять никаб

Политика

Решение суда привело к большому возмущению в мусульманской общине Франции

Париж, 17 мая 2018, 14:55 — REGNUM  Во Франции суд приговорил женщину к трем месяцам лишения свободы за отказ снять никаб, сообщает 17 мая BNL News.

По данным издания, данное решение суда привело к большому возмущению в мусульманской общине Франции.

Никаб — закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Напомним, ранее в Европейский суд обратились две мусульманки из Франции и Бельгии, одна из которых была уволена за отказ снимать платок во время общения с клиентами, вторая — за ношения хиджаба.

Читайте подробнее: В Суде ЕС рассмотрели жалобы мусульманок, уволенных за ношение хиджабов

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