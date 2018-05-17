Жириновский нашел общее у Израиля и Украины

Москва, , 12:08 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил Украину с Израилем по геополитическим задачам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Почему Израиль создали на Ближнем Востоке? Не разумнее было бы создать государство евреев на территориях Германии, которые по итогам войны были переданы Польше? Это было бы и в укор немцам: вы уничтожили часть евреев, и вот они будут жить на вашей земле. И евреям в Европе жилось бы безопаснее. Но цель была не в благополучии людей, а в том, чтобы провоцировать войны на Ближнем Востоке. Там нефть и газ, и все народы исторически враждовали, но нужен был фитиль, и вот его сделали», — заявил депутат Госдумы.

Украина — это то же самое, но на границе с Россией, полагает он.

«Единственная цель существования этой искусственной страны — создавать проблемы России», — полагает Жириновский.

Госдума приняла заявление, где призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и требует от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.

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