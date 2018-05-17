Власти Китая призвали «Роснефть» уважать суверенитет страны

Пекин, , 11:24 — REGNUM Территории, на которых начала бурение структура «Роснефти» Rosneft Vietnam B.V., находятся под суверенитетом Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По его словам, любое государство, а также любые организации, компании или частные лица не могут вести разведывательную операцию в морской акватории, находящейся под суверенитетом Китая, без соответствующего разрешения властей КНР.

«Мы призываем соответствующие стороны должным образом уважать суверенитет Китая», — цитирует РИА «Новости» Лу Кана.

Напомним, ранее представитель «Роснефти» заявил, что лицензионные участки российской компании на шельфе Южно-Китайского моря находятся в территориальных водах Вьетнама. Речь идет о месторождении Lan Do.

В свою очередь издание Reuters сообщило, что Rosneft Vietnam B.V. выразило обеспокоенность, поскольку Китай якобы мог негативно среагировать на бурение на шельфе Вьетнама, так как месторождение «находится внутри зоны девятипунктурной линии».

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