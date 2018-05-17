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В Турции выдали ордера на арест 101 военнослужащего

Политика

Все они подозреваются в связях с ФЕТО

Анкара, 17 мая 2018, 11:18 — REGNUM  Главная прокуратура Анкары выдала ордера на арест 101 турецкого военнослужащего, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 17 мая Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, возглавляемой религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым Анкарой в попытке государственного переворота в стране.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудавшаяся попытка государственного переворота, подавление которого привело к гибели 250 человек. Гюлен отвергает свою причастность к путчу, осуждая его.

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Попытка военного переворота в Турции
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