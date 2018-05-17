Херсонский суд выберет меру пресечения главе РИА Новости Украина

Киев, , 11:15 — REGNUM Херсонский городской суд выберет 17 мая меру пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает УНИАН.

Напомним, задержание Вышинского произошло 15 мая, когда сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис агентства. СБУ провела обыски и якобы обнаружила материалы, доказывающие «антиукраинскую деятельность» агентства.

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После этого Вышинского перевезли в Херсон, а в МВД Украины заявили, что главреда могут обменять на украинского заключенного в России Романа Сущенко, который подозревается в шпионаже в пользу Украины. Сущенко могут посадить на 20 лет в тюрьму за сбор данных о ВС РФ.

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