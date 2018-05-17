Обвинения Киева Вышинский назвал безосновательными и дискредитирующими

Москва, , 09:25 — REGNUM Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал безосновательными выдвинутые против него Киевом обвинения в госизмене. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, обвинения безосновательные и направлены на дискредитацию Вышинского как журналиста. Что касается доказательств несостоятельности подозрений, Доманский попросил дождаться нужного времени.

Пока обвинения в адрес Вышинского не выдвинуты, и адвокат не знает, по каким статьям в конечном итоге они будут предъявлены. Комментировать состояние здоровья подзащитного юрист отказался по этическим соображениям.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного редактора РИА Новости Украина возле его дома, в центральном офисе агентства и в квартирах нескольких сотрудников прошли обыски.

СБУ заявила, что якобы раскрыла деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». По версии силовиков, эту сеть использовала «страна-агрессор» (так в Киеве называют Россию) для ведения против Украины информационной войны.

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