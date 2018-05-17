Совет Европы обеспокоился задержанием журналистов «РИА Новости Украины»

Киев, , 10:22 — REGNUM Беспокойство по поводу задержания главы «РИА Новости Украины» выразил Совет Европы (СЕ), сообщают 16 мая «Украинские новости».

Согласно сообщению, СЕ совместном с Европейской федерацией журналистов и Международной федерацией журналистов выразили беспокойство тем, что на Украине регулярно задерживаются журналисты и нарушается свобода СМИ.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказали в Совете Европы.

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Напомним, 15 мая служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина России, главу РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского, а также провела обыски в офисе агентства. В ответ Россия послала две ноты протеста в МИД Украины.

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