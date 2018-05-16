Четверг, 17 Мая 2018 года
00:03:02 МСК

СБУ вызвала на допрос 47 человек по делу главы РИА Новости Украина

Общество

На Украине захватили российского журналиста

Киев, 16 мая 2018, 21:21 — REGNUM  Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по сфабрикованному делу главы агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 16 мая, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

По его словам, СБУ разослало 47 повесток с требованием прибыть на допрос по делу Вышинского.

Напомним, российского гражданина Кирилла Вышинского, который является главой агентства РИА Новости Украина, задержали накануне, 15 мая, сотрудники СБУ.

Он обвиняется в государственной измене и антиукраинской пропаганде.

В России Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о незаконном задержании Вышинского.

На данный момент известно, что Вышинский этапирован в Херсон. В офисе РИА Новости Украина прошли обыски.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить