СБУ вызвала на допрос 47 человек по делу главы РИА Новости Украина

Киев, , 21:21 — REGNUM Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по сфабрикованному делу главы агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 16 мая, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

По его словам, СБУ разослало 47 повесток с требованием прибыть на допрос по делу Вышинского.

Напомним, российского гражданина Кирилла Вышинского, который является главой агентства РИА Новости Украина, задержали накануне, 15 мая, сотрудники СБУ.

Он обвиняется в государственной измене и антиукраинской пропаганде.

В России Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о незаконном задержании Вышинского.

На данный момент известно, что Вышинский этапирован в Херсон. В офисе РИА Новости Украина прошли обыски.