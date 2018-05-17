Hamburger Morgenpost: Ротенберг купил в Германии недвижимость на €1 млрд

Берлин, , 10:06 — REGNUM Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, несмотря на санкции ЕС, смог приобрести в Германии недвижимости более чем на €1 млрд, пишет газета Hamburger Morgenpost.

По данным издания, внесенный в санкционный список ЕС Ротенберг приобрел элитную недвижимость тайно через скрытую сеть связанных между собой фирм.

Газета утверждает, что связанным с Ротенбергом фирмам принадлежит комплекс жилых и коммерческих помещений Palais an der Oper в Мюнхене, гостиница Sofitel во Франкфурте-на-Майне и комплекс зданий «Кудамм» в Берлине.

Также миллиардер приобрел офисный комплекс LES 1 в Гамбурге. Даже если это название звучит ново, каждый житель Гамбурга знает эти потрясающие офисные здания по адресу Людвиг-Эрхард штрассе 1, которую по-прежнему называют Ост-Вест штрассе.

Всю эту недвижимость связывает то, что за покупателями и администраторами скрывается крайне сложная сеть из десятков компаний. Центральную роль играет компания Firma Clarus GmbH — она управляет этими офисными комплексами в Гамбурге, Берлине и Мюнхене.

Издание также упоминает имя Владимира Мирошниченко, который в 2017 году приобрел в Германии недвижимость на €40 млн. Эксперты давно критикуют то, что в Германии возможна покупка недвижимости таким образом.

Ранее сетевое издание Superyachtfan, авторы которого отслеживают сделки с самыми дорогими в мире яхтами, заявило, что владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн может быть российский миллиардер Аркадий Ротенберг.

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Аркадий Ротенберг — председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж». Компания является единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству Крымского моста. Отметим, что материал газеты Hamburger Morgenpost вышел на следующий день после того, как было открыто движение по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, братья Аркадий и Борис Ротенберги оказались в так называемом «кремлевском списке» минфина США. Перечень лиц, которые могут попасть под новые антироссийские санкции, был обнародован в США в конце января.