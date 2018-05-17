Четверг, 17 Мая 2018 года
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В Госдуме предложили принять закон о соотечественниках для их защиты

Политика

В том числе силовыми методами

Москва, 17 мая 2018, 09:50 — REGNUM  Для защиты соотечественников депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предлагает принять специальный закон, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Принять закон о соотечественниках, учредить паспорт соотечественника и предоставить право всем нашим соотечественникам — где бы они ни жили, какое бы гражданство у них ни было — абсолютно свободно приезжать в нашу страну на неограниченное время, абсолютно свободно учиться, работать, жить», — заявил Нилов журналистам.

При этом парламентарий допустил некоторые ограничения избирательных и имущественных прав соотечественников.

«Тогда появится у нас уже юридическая возможность защищать наших соотечественников так же, как наших граждан, — всеми возможными способами вплоть до применения силы для освобождения наших граждан и соотечественников», — подчеркнул депутат.

Госдума намерена обсудить проект заявления «О нападении украинских спецслужб на представительство «РИА Новости Украина».

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Государственная дума РФ VII созыва
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