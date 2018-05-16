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Французский адмирал о российских подлодках: Невероятно быстрые и тихие

Политика

Не меньшую обеспокоенность НАТО вызывает растущая мощь ВМС Китая

Французский адмирал о российских подлодках: Невероятно быстрые и тихие
Иллюстрация: Mil.ru
Атомная подводная лодка «Александр Невский»

Вашингтон, 16 мая 2018, 23:17 — REGNUM  Военно-морской флот Франции и флоты других стран НАТО не могут гарантировать себе места мировых лидеров, заявил 16 мая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празак.

По словам французского адмирала, военным флотам стран НАТО не дают покоя технические характеристики российских подводных лодок и рост боевой мощи китайского флота.

По словам Кристофа Празака, подводные лодки ВМФ России невероятно быстрые и тихие и соответствуют всем современным требованиям.

Кроме того, китайский военно-морской флот за последние четыре года пополнился 80 боевыми кораблями и ожидает вступления в строй второго авианосца.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая было заявлено, что российские боевые корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут постоянно нести боевое дежурство в Средиземном море.

Кроме того, напомним, что в случае крупномасштабного военного конфликта с Россией военный потенциал НАТО в Европе напрямую будет зависеть от атлантических морских коммуникаций с США.

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Военно-морской флот
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