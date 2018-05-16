В Латвии с 3 по 15 июня пройдут учения военного блока НАТО

Рига, , 18:42 — REGNUM С 3 по 15 июня 2018 года на территории Латвии пройдут учения сухопутных сил военного блока НАТО под названием Saber Strike. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает портал Delfi со ссылкой на начальника управления военных учений объединённого штаба национальных вооружённых сил (НВС) Латвии Гунара Грикманиса.

По его словам, в военных учениях, которые пройдут на территории Латвии с 3 по 15 июня, примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран Североатлантического альянса.

Грикманис уточнил, что в учениях будут задействованы боевые вертолеты и самолёты ВВС США, а также беспилотные летательные аппараты, бронетехника, артиллерия и миномёты.

Кроме того, манёвры в рамках этих учений пройдут также на территории Эстонии и Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Польше начались воздушные учения военного блока НАТО под названием Tiger Meet.

Напомним, отношения между Россией и странами НАТО обострились после 2014 года, когда в Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией. Власти США назвали Россию страной-ревизионистом и основной угрозой.

В связи с этим военный блок НАТО по указке США принял решение существенно расширить свое военное присутствие у западных границ России в рамках политики сдерживания.

Дополнительные войсковые контингенты НАТО были размещены в Польше и странах Прибалтики. Контингенты размещены на ротационной основе. Постоянно проводятся военные учения.