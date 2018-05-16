Среда, 16 Мая 2018 года
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Грызлов: Украина уклоняется от обмена пленными

Политика

«Всех на всех»

Минск, 16 мая 2018, 18:40 — REGNUM  Несмотря на все условия для обмена удерживаемых людей, украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу «всех на всех», украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена», — сказал Грызлов.

Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта.

«Это 157 человек, удерживаемых силовыми структурами Украины и 20 человек, удерживаемых на Донбассе. Среди удерживаемых Украиной есть люди, ко времени начала конфликта постоянно проживавшие в Донецкой и Луганской областях, имеющие российское гражданство и право на постоянное проживание на Украине», — уточнил он.

Читайте развитие сюжета: Грызлов: Украина замораживает конфликт на неопределённый срок

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Обмен военнопленными между Украиной и Донбассом
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