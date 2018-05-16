Глава юрслужбы РПЦ раскритиковала «религиозные» законопроекты Госдумы

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Новые законопроекты о контроле за религиозными организациями могут привести к межрелигиозной розни и вражде. Об этом заявила 16 мая глава юридической службы Московского патриархата РПЦ игуменья Ксения (Чернега) на VIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроекты, которые вызывают определенное беспокойство, внесены в Государственную думу», — сказала Чернега.

Так, на ее взгляд, тревожным можно назвать проект федерального закона о государственном контроле и надзоре, который использует риск-ориентированный подход при осуществлении проверок.

«На мой взгляд, такого рода инициатива о присвоении религиозным организациям класса опасности с делением религиозных организаций на опасные и безопасные нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений перед законом и породит определенную напряженность в сфере государственных конфессиональных отношений, породит религиозную рознь и вражду. Кроме того, этот законопроект предусматривает проведение проверочных мероприятий без предварительного согласования даты и времени, что может привести к срыву богослужений и оскорблению чувств клириков и прихожан», — отметила Чернега.

Она подчеркнула, что, на ее взгляд, все вопросы контроля и надзора за религиозными организациями должны регулироваться четвертой главой федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях».

Чернега также подвергла критике принятые в первом чтении поправки в КоАП РФ, согласно которым установлена административная ответственность за несоблюдение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, то есть тех, где скапливается более 50 человек. Штрафы достигают полумиллиона рублей.

«На этом формальном основании власти включают туда молельные залы храмов даже в том случае, если они наполняются в установленном количестве 2−3 раза в год, то есть на праздники», — отметила она.

Штрафы за нарушения могут достигать полумиллиона рублей, особо отметила игуменья. Причем, подчеркнула она, требуется оформление паспортов безопасности и схем эвакуации, охранные сигнализации и дорогостоящие системы видеонаблюдения, но откуда общине взять средства на эти нововведения, например, в сельском храме, она не знает — ведь, замечает Чернега, там церкви живут за счет пожертвований.

«При применении таких жестких требований нужно использовать сбалансированные подходы», — заявила она.