В Казахстане религиозные объединения будут отчитываться о пожертвованиях

Астана, , 20:49 — REGNUM Религиозные объединения в Казахстане обяжут предоставлять финансовую отчетность, сообщает 16 мая «КазТАГ» со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества республики Дархана Калетаева.

По его словам, предоставление финансовых отчетов является общепринятой мировой практикой. С этой инициативой в министерство неоднократно обращались как эксперты, так и прихожане.

Калетаев пояснил, что мечетям, как религиозным объединениям, нужно будет ежегодно отчитываться в своих доходах и расходах, а также публиковать отчет в СМИ.

За нарушение этого требования будет введена административная ответственность. Эти требования предусмотрены соответствующим законопроектом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили закон по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, который запрещает в общественных местах носить одежду, скрывающее лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Казахстана обеспокоены новым законопроектом о религиозной деятельности