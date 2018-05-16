Некоторые страны ШОС обменяются военной информацией

Астана, , 17:10 — REGNUM В рамках сессии совместной контрольной группы «Шанхайского» и «Московского» соглашений Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обменяются военной информацией о личном составе на границе, сообщает 16 мая «КазТАГ» со ссылкой на оборонное ведомство Казахстана.

В Алма-Ате и Астане проводится очередная сессия совместной контрольной группы в рамках соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

В министерстве обороны Казахстана отметили, что страны обменяются информацией о личном составе, вооружениях и военной технике в географических пределах, указанных в соглашениях.

Напомним, в 1996 году в Шанхае между главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы» («Шанхайское соглашение»).

В 1997 году в Москве было подписано «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» («Московское соглашение»). Оба документа направлены на укрепление взаимного доверия стран ШОС.

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