Среда, 16 Мая 2018 года
20:44:49 МСК

Некоторые страны ШОС обменяются военной информацией

Политика

Страны обменяются информацией о личном составе, вооружениях и военной технике

Астана, 16 мая 2018, 17:10 — REGNUM  В рамках сессии совместной контрольной группы «Шанхайского» и «Московского» соглашений Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обменяются военной информацией о личном составе на границе, сообщает 16 мая «КазТАГ» со ссылкой на оборонное ведомство Казахстана.

В Алма-Ате и Астане проводится очередная сессия совместной контрольной группы в рамках соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

В министерстве обороны Казахстана отметили, что страны обменяются информацией о личном составе, вооружениях и военной технике в географических пределах, указанных в соглашениях.

Напомним, в 1996 году в Шанхае между главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы» («Шанхайское соглашение»).

В 1997 году в Москве было подписано «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» («Московское соглашение»). Оба документа направлены на укрепление взаимного доверия стран ШОС.

Читайте также: В Казахстане начался форум ШОС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить