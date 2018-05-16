МИД Казахстана и Грузии подписали программу сотрудничетсва

Астана, , 16:24 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии Кайрат Абдрахманов и Михаил Джанелидзе подписали программу сотрудничества на 2018−2019 годы, сообщает 16 мая «Казинформ».

Казахстанский дипломат отметил, что в ходе встречи были обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений в сфере политики, экономики и культуры.

Абдрахманов подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Грузией основываются на взаимоуважении, доверии и открытости. По его словам, за годы независимости партнерство между странами только укрепилось.

Глава МИД Казахстана добавил, что Астана сохраняет курс на сотрудничество с Грузией. Он считает, что в плане торгово-экономического партнерства перспективным представляется сотрудничество в рамках казахстанских активов в Батуми.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Астане министры иностранных дел Казахстана и Грузии обсуждают вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.

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