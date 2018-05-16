Американская компания поможет Узбекистану построить НПЗ

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Узбекистанская компания Jizzakh Petroleum и американская Honeywell UOP подписали соглашение по участию в строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джизакской области, сообщает 16 мая «Sputnik Узбекистан».

Строительство НПЗ, стоимостью $2,2 млрд, было запущено в декабре 2017 года. Для реализации проекта было создано совместное предприятие Jizzakh Petroleum, 40% акций которого принадлежат «Газпрому» и 60% — «Узбекнфтегазу».

Планируется, что новый комплекс будет перерабатывать 5 млн тонн нефти в год из Казахстана и России. Для поставки сырья планируется построить трубопровод протяженностью 100 км.

Проектная мощность завода составит 3,7 млн тонн топлива стандарта «Евро-5», 700 тыс. тонн авиакеросина и 300 тыс. тонн сопутствующих нефтепродуктов.

Напомним, 14 мая эксперт по Средней Азии Аждар Куртов прокомментировал повышенный интерес США к Узбекистану. По его мнению, Вашингтон постарается вытеснить с нефтегазовых рынков республики Россию.

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