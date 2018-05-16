Бывший премьер-министр Киргизии не считает себя виновным в аварии на ТЭЦ

Бишкек, , 11:16 — REGNUM Решение о выделении $386 млн на модернизацию ТЭЦ Бишкека одобрили все 120 депутатов Жогорку Кенеша (парламента Киргизии), заявил бывший премьер-министр республики Жанторо Сатыбалдиев, сообщает 16 мая ИА «24.kg».

По словам Сатыбалдиева, он не может нести всю ответственность за выделение денег на модернизацию теплоэлектростанции, поскольку решение принималось парламентом.

«Если 120 депутатов принимают решение, что я могу сделать?», — сказал Сатыбалдиев.

В свое оправдание депутаты заявили, что не знали всех тонкостей о выделении денег. Также было отмечено, что комитет парламента по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию предоставил свои замечания к соглашению о выделении денег, однако замечания не были учтены.

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Напомним, зимой в Бишкеке произошли две аварии на Бишкекской ТЭЦ, из-за чего город на несколько дней остался без отопления. До аварии станцию решили модернизировать — на это Китаем был предоставлен кредит в размере $386 млн. Однако позже выяснилось, что китайская компания TBEA, которая модернизировала ТЭЦ, не имела опыта строительства теплоэлектроцентралей.

Помимо этого, следствие выяснило, что часть денег, выделенных на модернизацию, вовсе было украдено отдельными представителями руководства ОАО «Электрические станции».

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