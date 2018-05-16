Лига арабских государств призвала к защите палестинцев от Израиля

Тель-Авив, , 10:05 — REGNUM Послы арабских государств в ООН призвали к международной защите палестинцев, а также к проведению расследования убийств порядка 60 человек в секторе Газа, сообщает 16 мая Anadolu.

С данным требованием выступила Лига арабских государств на совместной пресс-конференции, проводимой по итогам экстренного заседания СБ ООН.

Ряд стран Европейского союза, в числе которых Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Польша, призвали Израиль воздержаться от применения чрезмерной силы в подавлении протестов.

С другой стороны, названные государства посоветовали движению ХАМАС не устраивать провокаций на границе.

Ситуация осложняется тем фактом, что союзник Израиля в СБ ООН — США, отказались от призыва к расследованию ситуации в секторе Газа, что, как отмечают эксперты, потворствует эскалации насилия.

Напомним, 14 мая в результате массовых протестов на границе сектора Газа погибли 62 палестинца. Манифестации были приурочены к 70-летию основания Государства Израиль, а также к открытию американского посольства в Иерусалиме.

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