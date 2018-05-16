Среда, 16 Мая 2018 года
12:39:23 МСК

Лига арабских государств призвала к защите палестинцев от Израиля

Политика

Кроме того, арабские государства требуют начать расследование преступлений Тель-Авива

Тель-Авив, 16 мая 2018, 10:05 — REGNUM  Послы арабских государств в ООН призвали к международной защите палестинцев, а также к проведению расследования убийств порядка 60 человек в секторе Газа, сообщает 16 мая Anadolu.

С данным требованием выступила Лига арабских государств на совместной пресс-конференции, проводимой по итогам экстренного заседания СБ ООН.

Ряд стран Европейского союза, в числе которых Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Польша, призвали Израиль воздержаться от применения чрезмерной силы в подавлении протестов.

С другой стороны, названные государства посоветовали движению ХАМАС не устраивать провокаций на границе.

Ситуация осложняется тем фактом, что союзник Израиля в СБ ООН — США, отказались от призыва к расследованию ситуации в секторе Газа, что, как отмечают эксперты, потворствует эскалации насилия.

Напомним, 14 мая в результате массовых протестов на границе сектора Газа погибли 62 палестинца. Манифестации были приурочены к 70-летию основания Государства Израиль, а также к открытию американского посольства в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Евреи-антисионисты выступили против Израиля

Читайте развитие сюжета: Нигерия отвергла факт участия в открытии посольства США в Иерусалиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить