Член Политбюро ЦК КПК завершил пятидневный визит в Великобританию

Лондон, , 05:33 — REGNUM Член политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци завершил свой пятидневный визит в Великобританию, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Цай, являющийся также секретарём Пекинского муниципального комитета КПК, заявил, что во время его поездки в Великобританию, открылись новые возможности для китайско-британского сотрудничества.

Китай готов сотрудничать с британской стороной в вопросе претворения в жизнь важнейших договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, укреплять высокоуровневые обмены, укреплять двустороннее стратегическое доверие и осуществлять прагматическое сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути, отметил Цай.

Высокопоставленный член КПК заявил, что Китай намерен укреплять межпартийные обмены двух стран, а также углублять сотрудничество между Пекином и Великобританией.

Во время его визита, Цай встретился с Министром кабинета в правительстве Терезы Мэй Дэвидом Лидингтоном, герцогом Йоркским принцем Эндрю, оппозиционным лидером Джереми Корбином, первым министром Шотландии Николой Стерджен, а также мэром Лондона Садик Ханом.

Британская сторона отметила, что сотрудничество между двумя странами расширяется и имеет огромный потенциал, высоко оценив нынешние планы Китая по дальнейшему открытию его экономики остальному миру. Лондон готов укреплять сотрудничество с Пекином в экономике, торговле и сфере человеческих обменов.

Цай, будучи в Великобритании также посетил Хайгейтское кладбище в Лондоне, где похоронен великий немецкий ученый, философ и политики Карл Маркс, чье учение изменило ход истории человечества в XX веке.

Напомним, что Китай продолжает налаживать двусторонние отношения с Великобританией после нескольких встреч на высшем уровне, которые прошли между главой Поднебесной Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также серией встреч между высокопоставленными китайскими и британскими политиками .

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