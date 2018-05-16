В Белграде прошла первая встреча сотрудничества парламентов Сербии и Китая

Белград, , 05:15 — REGNUM Сербия и Китая провели первую встречу комитета сотрудничества между законодательными органами двух стран с целью развития взаимодействия, передает 15 мая агентство Синьхуа.

Встреча проходила под совместным председательством вице-председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Цао Цзяньмина и его сербского коллеги зампреда Народной Скупщины Республики Сербии Веролюба Арсича.

Стороны обменялись взглядами по таким ключевым темам, как сотрудничество в сфере двусторонних отношений, взаимодействие в сфере законодательства, экономики и торговли, сельского хозяйства и человеческих ресурсов, равно, обсудили также и обмен опытом в области законотворчества.

Стороны согласились, что успешная встреча открыла новую страницу в двусторонних обменах между законодательными органами двух стран, которая воплощает отношения между двумя странами на высшем уровне.

Напомним, что решение о создании комитета сотрудничества между законодательными органами Китая и Сербии состоялось в Пекине в рамках встречи между высшим китайским законодателем Чжаном Дэцзяном и председателем сербского парламента Майей Гойкович во время визита последней в Китай в конце ноября 2017 года.

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