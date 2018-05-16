Демарш в СБ ООН: Хейли не захотела слушать посла Палестины

Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Выступление в Совете Безопасности ООН посла Палестины Рияда Мансура вызвало негативную реакцию постоянного представителя США Никки Хейли, которая вышла из зала, передает телекомпания АВС.

По мнению американки, Вашингтон не причастен к палестино-израильскому обострению в секторе Газа.

«Скорее, насилие исходит от тех, кто отвергает существование государства Израиль в любом из мест», — заявила Хейли, выступая в СБ ООН.

Американский дипломат подчеркивает, что перенос посольства США в Иерусалим не могло вызвать всплеск недовольства палестинцев.

По ее словам, место нахождения американского посольства «никак не связано ни с определенными границами израильского суверенитета в Иерусалиме, ни с вопросом оспаривания границ».

Хейли намеревалась донести до коллег по СБ ООН, что последние действия Вашингтона на Ближнем Востоке «не подрывают перспективы достижения мира».

Напомним, 6 лекабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен признать Иерусалим столицей Израиля. 14 мая состоялся перенос американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Американский шаг вызвал волну протестов у палестинцев, считающих Восточный Иерусалим свое территорией. Массовые выступления арабов были жестко подавлены армией Израиля.

Вопрос вспышки арабоизраильских противоречий обсуждается на площадке СБ ООН. Мансур в своем выступлении намекнул на вину Вашингтона в обострении ситуации:

«Те, у кого другая риторика и повестка дня, почему вы так часто блокировали транспарентное, независимое международное расследование?»

Главным источником насилия в регионе палестинец назвал оккупацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая из США был отозван палестинский посол: это ответная мера Вашингтону на перенос американского посольства в Иерусалим.

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