Демарш в СБ ООН: Хейли не захотела слушать посла Палестины

Нью-Йорк, США, 16 мая 2018, 03:17 — REGNUM Выступление в Совете Безопасности ООН посла Палестины Рияда Мансура вызвало негативную реакцию постоянного представителя США Никки Хейли, которая вышла из зала, передает телекомпания АВС.
По мнению американки, Вашингтон не причастен к палестино-израильскому обострению в секторе Газа.
«Скорее, насилие исходит от тех, кто отвергает существование государства Израиль в любом из мест», — заявила Хейли, выступая в СБ ООН.
Американский дипломат подчеркивает, что перенос посольства США в Иерусалим не могло вызвать всплеск недовольства палестинцев.
По ее словам, место нахождения американского посольства «никак не связано ни с определенными границами израильского суверенитета в Иерусалиме, ни с вопросом оспаривания границ».
Хейли намеревалась донести до коллег по СБ ООН, что последние действия Вашингтона на Ближнем Востоке «не подрывают перспективы достижения мира».
Напомним, 6 лекабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен признать Иерусалим столицей Израиля. 14 мая состоялся перенос американского посольства в этот город из Тель-Авива.
Американский шаг вызвал волну протестов у палестинцев, считающих Восточный Иерусалим свое территорией. Массовые выступления арабов были жестко подавлены армией Израиля.
Вопрос вспышки арабоизраильских противоречий обсуждается на площадке СБ ООН. Мансур в своем выступлении намекнул на вину Вашингтона в обострении ситуации:
«Те, у кого другая риторика и повестка дня, почему вы так часто блокировали транспарентное, независимое международное расследование?»
Главным источником насилия в регионе палестинец назвал оккупацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая из США был отозван палестинский посол: это ответная мера Вашингтону на перенос американского посольства в Иерусалим.
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