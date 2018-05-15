В Казахстане ликвидировали незаконный блокпост, занимавшийся рэкетом

Алма-Ата, Казахстан, , 20:13 — REGNUM Уголовное дело против организаторов незаконного блокпоста, на котором люди в военной форме пытались совершить рейдерский захват международного автобусного рейса Алма-Ата — Ташкент, передано в Генеральную прокуратуру Казахстана, сообщает 15 мая Zakon.kz.

В настоящее время незаконный пост, который находился в 30 км от Алма-Аты, ликвидирован. Неизвестные лица в военной форме и с огнестрельным оружием собирали дань с водителей и заставляли пассажиров самостоятельно добираться до города. В случае отказа водителей платить деньги автобусам разбивали стекла, зеркала и применяли физическую силу.

По версии правозащитников, владельцы автовокзала «Уш-коныр», рядом с которым был установлен блокпост, пытались совершить рейдерский захват международного маршрута, который принадлежит автовокзалу «Сайран».

Незаконный пост был снят на видео и предоставлен правоохранительным органам в качестве доказательства. В департаменте внутренних дел Талды-Кургана добавили, что на двух участников видео наложен штраф в размере 12 тыс. тенге (2 267 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, первый рейс между Ташкентом и Алма-Атой впервые с 90-го года был запущен 12 апреля. Первый же рейс был остановлен на блокпосте рядом с автовокзалом «Уш-коныр». 59 пассажиров вышли из автобуса и добирались 30 км до Алма-Аты своим ходом. После инцидента перевозчики отказались выполнять этот рейс.

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