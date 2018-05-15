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В Конго пропали без вести двое миротворцев ООН

Политика

Миротворцы могли стать жертвами повстанцев из группировки «Май-Май»

Киншаса, 15 мая 2018, 16:59 — REGNUM  Двое миротворцев Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго (МООНСДРК) пропали без вести во время рейда на юго-востоке африканской страны, 15 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению официального представителя МООНСДРК Флоренс Маршал, миротворцы пропали в пятницу 11 мая на территории Нюнзю во время перемещения отряда из города Конголо в город Калеми.

В настоящий момент военные Конго и бойцы МООНСДРК ведут поиск пропавших без вести соратников.

По словам вице-губернатора провинции Танганьика Али Омара Симукине, миротворцы могли стать жертвами повстанцев из группировки «Май-Май».

Напомним, в декабре 2017 года в Конго была совершена самая кровопролитная атака на миссии ООН в мире для миссий международной организации за последние 25 лет.

В результате атаки повстанцев на базу МООНСДРК в провинции Северное Киву погибли 16 миротворцев из Танзании и пятеро военных армии Конго.

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Миротворческие миссии
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