Власти Молдавии дезавуировали Додона: в Сочи он выступал как частное лицо

Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Власти Молдавии считают, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, полученный президентом Игорем Додоном на саммите в Сочи, не имеет юридической силы. Об этом заявил на брифинге 15 мая в Кишиневе пресс-секретарь правящей Демпартии Виталий Гамурарь, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Гамураря, Додон выступал в Сочи как частное лицо, поскольку не имел никакого мандата от правительства и парламента. Он также подчеркнул, что Молдавия — парламентская республика, и власти страны не подавали никаких заявок в ЕАЭС, так что это личная инициатива Додона.

«Ни одно решение относительно участия в международных организациях не может быть принято без согласия парламента и правительства. Президент страны не уполномочен принимать такие решения», — добавил Гамурарь.

Внешнеполитический курс Молдавии, по его словам, остается неизменным: «интеграция в Евросоюз».

Напомним, на заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи 14 мая сообщили, что Молдавии предоставлен статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года.

Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.

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