В Москве убийца студентки попытался выдать ее смерть за самоубийство

Москва, , 15:23 — REGNUM Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве студентки, который пытался инсценировать ее самоубийство, сообщает 15 мая пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.

Из сообщения следует, что тело молодой девушки 1996 года рождения было обнаружено 14 мая 2018 года в доме на востоке Москвы. В момент обнаружения она находилась в ванной с резанными ранами на запястье.

Проведенный осмотр показал, что на шее девушки присутствует странгуляционная борозда. Это позволило судебным экспертам усомниться в том, что девушка совершила самоубийство.

«Во время проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый в убийстве 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). В ближайшее время с задержанным проведут следственные действия.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух подростков. Тела двух несовершеннолетних были обнаружены вблизи жилого дома по улице Истринская со следами, характерными для падения с большой высоты.

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